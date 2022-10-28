経済対策29.1兆円に増額、ウクライナ予備費創設

日本経済対策29.1兆円に増額、ウクライナ予備費創設経済NEW国・地域日本業種経済関連タグ日本保健医療電力・ガス・水道政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載ロシアのウクライナ侵攻ロシアのウクライナ侵攻ウクライナと関係深化表明、蔡総統台湾政治政治一般外交NEW印国防相「ロは核使うな」、友好国も懸念インド政治政治一般NEW経済対策29.1兆円に増額、ウクライナ予備費創設日本経済保健医療電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW１～９月の肥料輸出額、過去最高ベトナム製造貿易その他製造＜予算案＞国防費500億＄、豪ドル安でコスト増オーストラリア経済マクロ経済政策・法律・規制軍事財政＜予算案＞電力・ガス価の引下げ、実現困難かオーストラリア公益統計電力・ガス・水道政策・法律・規制財政関連記事国家予算のインフレ率目標、3.5～4.5％に修正インドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政物価高対策2.7兆円、補正財源全て借金日本経済石油・石炭・ガス政策・法律・規制財政２次補正で３兆円規模へ、ＴＰＰで農業3188億円日本農水農林・水産肥料向け補助金、2倍増の15兆ルピアにインドネシア製造化学一般その他製造農林・水産政策・法律・規制財政サナン前幹事長、ボクシング界でも奮闘タイ社会一般イベント政治一般