来春に自動運転レベル４、過疎地想定

日本来春に自動運転レベル４、過疎地想定車両NEW国・地域日本業種車両関連タグ日本自動車陸運電子・コンピューター関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波百度が新ＥＶ、ＡＩ活用で自動運転中国-北京車両自動車ＩＴ一般NEWＮＩＯが合肥に電池会社、自前確保へ布石中国-上海車両自動車証券車部品NEW寧徳の交換式電池、神竜汽車のＥＶに搭載中国-福建車両自動車車部品NEW動力電池の生産増強相次ぐ、投資５千億元超中国-全国製造自動車その他製造設備投資車部品NEW鴻海、米オハイオにＥＶ人材育成拠点設置へ台湾車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター教育NEW中国・五菱、Ｇ20用に小型ＥＶ300台を提供インドネシア車両自動車電機イベントNEW関連記事電動ボード新分類、自動運転レベル４許可制に日本車両二輪車電子・コンピューター外食・飲食電動キックボード免許不要、20キロ以下の車日本車両二輪車保険陸運自動運転の課題解消に期待、事故捜査懸念も日本車両自動車ＩＴ一般通信陸運自転車ヘルメット着用１割、市民団体調査日本社会社会一般運転免許有効期限を西暦に、外国人保有者増加で日本車両自動車二輪車政策・法律・規制