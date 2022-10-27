ウズラ農家の先細り深刻、コロナ打撃

日本ウズラ農家の先細り深刻、コロナ打撃農水NEW国・地域日本業種農水関連タグ日本食品・飲料農林・水産関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナによる日本人入国規制（27日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ国内感染、26日は193人中国-全国社会保健医療社会一般NEW康泰旅行社が全店休業、コロナで打撃香港観光観光雇用・労務NEW陳財政長官がコロナ陽性、訪問先のサウジで香港社会マクロ経済保健医療金融一般社会一般NEW接種免除証明書２万枚、11月９日から無効に香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事イセ食品、ジョリビーと鶏卵事業で合弁へフィリピン食品食品・飲料日本へウズラ卵輸出拡大、ティエンザン企業ベトナム農水農林・水産江門で鳥インフル、アヒル約4千羽が死亡香港社会マクロ経済統計食品・飲料保健医療農林・水産社会一般事件江門で鳥インフル、アヒル約4千羽死亡中国-広東社会マクロ経済統計食品・飲料保健医療社会一般事件ミャンマー新首都、家禽と卵の販売禁止ミャンマー保健医療農林・水産政策・法律・規制