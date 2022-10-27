人工島に浮く巨大幽霊都市、戻らぬ活気

マレーシア人工島に浮く巨大幽霊都市、戻らぬ活気建設NEW国・地域マレーシア業種建設関連タグマレーシア不動産建設・プラントマクロ経済関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナによる日本人入国規制（27日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ国内感染、26日は193人中国-全国社会保健医療社会一般NEW康泰旅行社が全店休業、コロナで打撃香港観光観光雇用・労務NEW陳財政長官がコロナ陽性、訪問先のサウジで香港社会マクロ経済保健医療金融一般社会一般NEW接種免除証明書２万枚、11月９日から無効に香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事【州首相インタビュー】投資の魅力、インド１位に：ＡＰ州のナイドゥ州首相インド経済マクロ経済政策・法律・規制【クリシル】モディ政権の採点は「6.5点」：対話と改革を両立が必要＝クリシルのジョシ氏インド経済マクロ経済【ネパール】復興本格化すれば資金不足：ネパール国家計画委員会のポカレル副議長ネパール経済マクロ経済社会一般投資依存避け、構造改革が急務：スリランカ大統領選後の展望スリランカ経済マクロ経済設備投資政策・法律・規制シナール・マス、マでパルプ工場建設インドネシア紙・パルプ建設・プラント