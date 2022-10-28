10月の航空旅客数、新型コロナ前に届かず

インド10月の航空旅客数、新型コロナ前に届かず運輸NEW国・地域インド業種運輸関連タグインド空運統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナによる日本人入国規制（27日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ国内感染、26日は193人中国-全国社会保健医療社会一般NEW康泰旅行社が全店休業、コロナで打撃香港観光観光雇用・労務NEW陳財政長官がコロナ陽性、訪問先のサウジで香港社会マクロ経済保健医療金融一般社会一般NEW接種免除証明書２万枚、11月９日から無効に香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事Ｒジオの低価格スマホ、半導体不足で発売延期インドＩＴＩＴ一般通信電機石油公社、今後４～５年で１兆ルピー投資へインド資源その他製造石油・石炭・ガス設備投資小規模実店舗のスマホ販売、祭事期も減少インド商業統計ＩＴ一般電子・コンピューター小売りタマネギとジャガイモ、供給不足で価格高騰インド経済マクロ経済統計食品・飲料祭事期の車販売、現代自は10％増インド車両統計自動車