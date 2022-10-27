農園サイム、機械化にかじ

マレーシア農園サイム、機械化にかじ労働力不足による生産減が背景農水更新国・地域マレーシア業種農水関連タグマレーシア食品・飲料農林・水産ＩＴ一般雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナによる日本人入国規制（27日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ国内感染、26日は193人中国-全国社会保健医療社会一般NEW康泰旅行社が全店休業、コロナで打撃香港観光観光雇用・労務NEW陳財政長官がコロナ陽性、訪問先のサウジで香港社会マクロ経済保健医療金融一般社会一般NEW接種免除証明書２万枚、11月９日から無効に香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事パーム業界の収益悪化か、労働力不足が影響マレーシア農水バイオ農林・水産雇用・労務サイム農園の決算好調、上期は39％増益マレーシア農水決算食品・飲料農林・水産不動産サイム農園、リベリア撤退に向け交渉マレーシア農水農林・水産証券サイム、リベリアの農園事業から撤退へマレーシア農水農林・水産サイム農園・不動産部門、上場へ新役員体制マレーシア農水農林・水産不動産