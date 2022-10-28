接種免除証明書２万枚、11月９日から無効に

香港接種免除証明書２万枚、11月９日から無効に社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナによる日本人入国規制（27日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ国内感染、26日は193人中国-全国社会保健医療社会一般NEW康泰旅行社が全店休業、コロナで打撃香港観光観光雇用・労務NEW陳財政長官がコロナ陽性、訪問先のサウジで香港社会マクロ経済保健医療金融一般社会一般NEW接種免除証明書２万枚、11月９日から無効に香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事接種免除証明書、条例改正で無効に香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制接種免除証明で政府敗訴、無効化の権限なし香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制不正発行の接種免除証明、無効化は先送り香港社会保健医療医薬品社会一般事件政策・法律・規制接種免除証明書、医師７人の発行分を無効に香港社会保健医療社会一般事件政策・法律・規制ワクチン接種に証明書発行、法案成立でフィリピン経済保健医療社会一般政策・法律・規制