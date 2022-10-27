新型コロナの域内感染者、27日は３万5640人

台湾新型コロナの域内感染者、27日は３万5640人安全情報社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナによる日本人入国規制（27日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ国内感染、26日は193人中国-全国社会保健医療社会一般NEW康泰旅行社が全店休業、コロナで打撃香港観光観光雇用・労務NEW陳財政長官がコロナ陽性、訪問先のサウジで香港社会マクロ経済保健医療金融一般社会一般NEW接種免除証明書２万枚、11月９日から無効に香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事新型コロナの域内感染者、26日は４万261人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、23日は３万5322人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、18日は４万4846人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、３日は３万3377人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、30日は４万3280人台湾社会保健医療社会一般