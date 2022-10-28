カルナタカ州、新型コロナ対策徹底呼びかけ

インドカルナタカ州、新型コロナ対策徹底呼びかけ安全情報医薬NEW国・地域インド業種医薬関連タグインド保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナによる日本人入国規制（27日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ国内感染、26日は193人中国-全国社会保健医療社会一般NEW康泰旅行社が全店休業、コロナで打撃香港観光観光雇用・労務NEW陳財政長官がコロナ陽性、訪問先のサウジで香港社会マクロ経済保健医療金融一般社会一般NEW接種免除証明書２万枚、11月９日から無効に香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事保健省、ＸＢＢやＢＮ１などの変異株を警戒タイ社会保健医療社会一般オミクロン派生型、新たに41人が域内感染台湾社会保健医療社会一般保健当局、変異株ＸＢＢへの警戒を強めるタイ社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制新型コロナの新変異株、タイでは未確認タイ社会保健医療社会一般オミクロン株派生型、域内感染を初確認台湾社会保健医療社会一般