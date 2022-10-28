康泰旅行社が全店休業、コロナで打撃

香港康泰旅行社が全店休業、コロナで打撃観光NEW国・地域香港業種観光関連タグ香港マカオ観光雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナによる日本人入国規制（27日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ国内感染、26日は193人中国-全国社会保健医療社会一般NEW康泰旅行社が全店休業、コロナで打撃香港観光観光雇用・労務NEW陳財政長官がコロナ陽性、訪問先のサウジで香港社会マクロ経済保健医療金融一般社会一般NEW接種免除証明書２万枚、11月９日から無効に香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事外食大手の稲香、一部営業を再開香港サービス保健医療外食・飲食康泰旅行社、海航集団の完全傘下入りか香港観光証券空運観光百貨店シンシア、輸入品の平均価格５％下落香港商業貿易決算卸売り不動産小売りデモ隊の45％「自首しない」＝地元紙調査香港社会社会一般事件政策・法律・規制老舗百貨店シンシア、旺角に旗艦店オープン香港商業マクロ経済卸売りその他サービス不動産小売り