エアアジアＸ、経営正常化計画の延長申請

マレーシアエアアジアＸ、経営正常化計画の延長申請運輸NEW国・地域マレーシア業種運輸関連タグマレーシア金融一般空運関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナによる日本人入国規制（27日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ国内感染、26日は193人中国-全国社会保健医療社会一般NEW康泰旅行社が全店休業、コロナで打撃香港観光観光雇用・労務NEW陳財政長官がコロナ陽性、訪問先のサウジで香港社会マクロ経済保健医療金融一般社会一般NEW接種免除証明書２万枚、11月９日から無効に香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事エアアジアが警告銘柄に、猶予延長拒否マレーシア運輸証券空運エアアジアＸが警告銘柄に、監査意見不表明でマレーシア運輸証券空運上場企業の決算発表期限、１カ月自動延長マレーシア金融保健医療証券証券委が経営難企業を救済、コロナ対策でマレーシア金融マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制エアアジアＸ、701万リンギの虚偽の支払い発覚マレーシア運輸マクロ経済倉庫空運