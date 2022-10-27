重慶市のＧＤＰ、１～９月は3.1％成長

中国-重慶重慶市のＧＤＰ、１～９月は3.1％成長経済NEW国・地域中国-重慶業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＧＤＰ重慶市のＧＤＰ、１～９月は3.1％成長中国-重慶経済マクロ経済統計NEW湖北省のＧＤＰ、１～９月は4.7％成長中国-湖北経済マクロ経済統計NEW山西省のＧＤＰ、１～９月は5.3％成長中国-山西経済マクロ経済貿易統計その他製造石油・石炭・ガス設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW河北省のＧＤＰ、１～９月は3.7％成長中国-河北経済マクロ経済統計その他製造設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務小売りNEW東南アの中期的回復に明暗 ＣＬＭＶ、最貧の２カ国が停滞ASEAN経済マクロ経済統計財政NEW来年の経済成長率は前年割れ 金融庁予測、物価は高止まりシンガポール経済マクロ経済統計NEW関連記事湖北省のＧＤＰ、１～９月は4.7％成長中国-湖北経済マクロ経済統計NEW重慶市のＧＤＰ、１～６月は４％成長中国-重慶経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車電子・コンピューターその他製造インフラ設備投資小売り重慶市のＧＤＰ、１～３月は5.2％成長中国-重慶経済マクロ経済統計重慶市のＧＤＰ、21年は8.3％成長中国-重慶経済マクロ経済政策・法律・規制重慶市のＧＤＰ、１～３月は18.4％増中国-重慶経済マクロ経済統計