高端、訪日市民へのＰＣＲ実施機関発表

台湾高端、訪日市民へのＰＣＲ実施機関発表医薬NEW国・地域台湾業種医薬関連タグ台湾日本保健医療医薬品社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナによる日本人入国規制（27日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ国内感染、26日は193人中国-全国社会保健医療社会一般NEW康泰旅行社が全店休業、コロナで打撃香港観光観光雇用・労務NEW陳財政長官がコロナ陽性、訪問先のサウジで香港社会マクロ経済保健医療金融一般社会一般NEW接種免除証明書２万枚、11月９日から無効に香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事高端、訪日台湾人にＰＣＲ検査無償提供台湾医薬保健医療医薬品観光社会一般政策・法律・規制日本入国後の待機短縮、高端ワクチンは対象外台湾社会医薬品社会一般事件政策・法律・規制台湾製コロナワクチン、来年１月に市場投入台湾医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制高端、コロナワクチンの臨床試験実施を申請台湾医薬保健医療医薬品社会一般ワクチン開発の高端疫苗、越子会社設立へ台湾医薬医薬品