祭事期のギグワーカー需要、コロナ前の２倍

インド祭事期のギグワーカー需要、コロナ前の２倍経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインド陸運ＩＴ一般通信小売り外食・飲食マクロ経済雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（26日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWユニバーサル北京、一時休園中国-北京観光保健医療観光娯楽政策・法律・規制NEW冬春期の国際線が１年前の２倍に、民航局中国-全国運輸統計空運NEW広州南沙、25日から各種施設で陰性証明必須中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、25日は297人中国-全国社会保健医療社会一般NEW上海のＧＤＰ、１～９月はマイナス1.4％中国-上海経済マクロ経済統計NEW関連記事Ｒジオの低価格スマホ、半導体不足で発売延期インドＩＴＩＴ一般通信電機祭事商戦でのＥＣ売上高、最大18億ルピー予測インド商業統計卸売りその他サービスメディア文化・宗教小売りアマゾン、取引高でフリップカート上回るインド商業ＩＴ一般通信卸売り小売り中国ゾポモバイル、インド北部に工場設置へインドＩＴ貿易ＩＴ一般設備投資建設・プラントテイクオフ：昨日はヒンズー教の新年…シンガポール社会社会一般文化・宗教