小学校の全日授業、２回接種７割で申請可

香港小学校の全日授業、２回接種７割で申請可社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療医薬品政策・法律・規制社会一般教育関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（26日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWユニバーサル北京、一時休園中国-北京観光保健医療観光娯楽政策・法律・規制NEW冬春期の国際線が１年前の２倍に、民航局中国-全国運輸統計空運NEW広州南沙、25日から各種施設で陰性証明必須中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、25日は297人中国-全国社会保健医療社会一般NEW上海のＧＤＰ、１～９月はマイナス1.4％中国-上海経済マクロ経済統計NEW関連記事３回接種９割以上で全日授業可、11月から香港社会保健医療社会一般教育政策・法律・規制新学年度も半日授業を継続、抗原検査も香港社会保健医療社会一般教育政策・法律・規制学校の対面授業停止、３月６日まで延長香港社会保健医療社会一般教育政策・法律・規制中学の対面授業も停止、感染拡大で香港社会保健医療社会一般教育政策・法律・規制北京日本人学校再開、オンライン授業継続中国-北京社会保健医療社会一般教育