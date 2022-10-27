接種免除証明書、条例改正で無効に

香港接種免除証明書、条例改正で無効に社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（26日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWユニバーサル北京、一時休園中国-北京観光保健医療観光娯楽政策・法律・規制NEW冬春期の国際線が１年前の２倍に、民航局中国-全国運輸統計空運NEW広州南沙、25日から各種施設で陰性証明必須中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、25日は297人中国-全国社会保健医療社会一般NEW上海のＧＤＰ、１～９月はマイナス1.4％中国-上海経済マクロ経済統計NEW関連記事接種免除証明で政府敗訴、無効化の権限なし香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制不正発行の接種免除証明、無効化は先送り香港社会保健医療医薬品社会一般事件政策・法律・規制公務員４人逮捕、接種免除証明を不正入手香港社会保健医療社会一般事件接種免除証明書、医師７人の発行分を無効に香港社会保健医療社会一般事件政策・法律・規制接種免除証明書、不正発行で医師逮捕香港社会保健医療医薬品社会一般事件政策・法律・規制