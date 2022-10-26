２つのオミクロン派生型、渡航者４人が感染

シンガポール２つのオミクロン派生型、渡航者４人が感染安全情報社会NEW国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール米国アフリカ欧州保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（26日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWユニバーサル北京、一時休園中国-北京観光保健医療観光娯楽政策・法律・規制NEW冬春期の国際線が１年前の２倍に、民航局中国-全国運輸統計空運NEW広州南沙、25日から各種施設で陰性証明必須中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、25日は297人中国-全国社会保健医療社会一般NEW上海のＧＤＰ、１～９月はマイナス1.4％中国-上海経済マクロ経済統計NEW関連記事ＸＢＢ感染の波、早めに終了も＝保健相シンガポール社会保健医療社会一般オミクロン株ワクチン許可、９月上旬から接種も米国医薬保健医療広州市、感染者から「ＢＡ．２．76」検出中国-広東社会保健医療陸運社会一般１週間の新規感染72万人、前週比で84％増韓国社会保健医療社会一般政策・法律・規制派生型「ＢＡ・２・75」を初確認韓国社会保健医療社会一般