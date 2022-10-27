春節花市を２年ぶり開催、軽食販売は禁止

香港春節花市を２年ぶり開催、軽食販売は禁止PICK UP社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港農林・水産小売り政策・法律・規制イベント社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（26日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWユニバーサル北京、一時休園中国-北京観光保健医療観光娯楽政策・法律・規制NEW冬春期の国際線が１年前の２倍に、民航局中国-全国運輸統計空運NEW広州南沙、25日から各種施設で陰性証明必須中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、25日は297人中国-全国社会保健医療社会一般NEW上海のＧＤＰ、１～９月はマイナス1.4％中国-上海経済マクロ経済統計NEW関連記事週末３日間で824人感染、２日連続300人台香港社会統計保健医療社会一般１年ぶり単日感染100人超、週末３日は190人香港社会統計保健医療社会一般ビクトリア公園の花市出店権、落札額８割増香港商業食品・飲料観光社会一般イベント小売り来年の春節花市、軽食販売を引き続き禁止香港社会保健医療農林・水産社会一般イベント政策・法律・規制小売り旧正月の年宵市場、花以外の物販認めず香港社会食品・飲料社会一般イベント小売り