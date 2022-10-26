新規感染2994人、前日から17％減少（25日）

シンガポール新規感染2994人、前日から17％減少（25日）安全情報社会NEW国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（26日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWユニバーサル北京、一時休園中国-北京観光保健医療観光娯楽政策・法律・規制NEW冬春期の国際線が１年前の２倍に、民航局中国-全国運輸統計空運NEW広州南沙、25日から各種施設で陰性証明必須中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、25日は297人中国-全国社会保健医療社会一般NEW上海のＧＤＰ、１～９月はマイナス1.4％中国-上海経済マクロ経済統計NEW関連記事新規感染2343人、前日比８％減（23日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染6648人、前日比８%減（４日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染2389人、１週間ぶり低水準（13日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染3162人、死者４人（７日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染２万2201人、７日ぶり高水準（８日）シンガポール社会統計保健医療社会一般