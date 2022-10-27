中小は電動化の波乗れず、再編加速も＝ＥＶ潮流

日本中小は電動化の波乗れず、再編加速も＝ＥＶ潮流車両NEW国・地域日本業種車両関連タグ日本自動車関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波文遠知行、現代自と無人燃料電池車で提携中国-広東車両自動車ＩＴ一般NEW工研院と康舒、ＥＶ動力システム開発で提携台湾車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機車部品NEW米国にＥＶ専用工場、現代自グループが着工韓国車両自動車NEWＥＶ補助金登録2.5万台、来年初めから支給タイ車両自動車電機政策・法律・規制財政NEWビンファスト充電器、ハザン省給油所に拡大ベトナム車両自動車石油・石炭・ガスインフラ陸運NEW欧州２社、ＥＶ販売で先行 モーターショー、３年ぶりに開幕ベトナム車両自動車NEW関連記事リケンと日本ピストン統合、エンジン部品需要減日本車両車部品ＥＶ普及で雇用30万人減も、部品減でメーカー苦境日本車両自動車雇用・労務19年の経済は上向き、ＪＣＣセミナーで解説フィリピン経済マクロ経済インフライベント政策・法律・規制外交高度成長で日本企業に商機、商工会セミナーフィリピン経済マクロ経済イベント政治一般政策・法律・規制自動車エンジン部品のリケン、投資拡大へインド車両自動車二輪車その他製造設備投資