新規感染1743人、２日連続２千人下回る

マレーシア新規感染1743人、２日連続２千人下回る安全情報社会NEW国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（26日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWユニバーサル北京、一時休園中国-北京観光保健医療観光娯楽政策・法律・規制NEW冬春期の国際線が１年前の２倍に、民航局中国-全国運輸統計空運NEW広州南沙、25日から各種施設で陰性証明必須中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、25日は297人中国-全国社会保健医療社会一般NEW上海のＧＤＰ、１～９月はマイナス1.4％中国-上海経済マクロ経済統計NEW関連記事新規感染1737人、６日ぶり２千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染1307人、４日連続で２千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染3902人、３日連続で３千人台マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染2932人、累計で457.9万人マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染1325人、５日連続で千人台マレーシア社会統計保健医療社会一般