25日の感染者160人、新たに死者１人

ミャンマー25日の感染者160人、新たに死者１人安全情報社会NEW国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（26日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWユニバーサル北京、一時休園中国-北京観光保健医療観光娯楽政策・法律・規制NEW冬春期の国際線が１年前の２倍に、民航局中国-全国運輸統計空運NEW広州南沙、25日から各種施設で陰性証明必須中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、25日は297人中国-全国社会保健医療社会一般NEW上海のＧＤＰ、１～９月はマイナス1.4％中国-上海経済マクロ経済統計NEW関連記事30日の感染者87人、13日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般27日の感染者11人、112日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般25日の感染者15人、110日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般５日の感染者数14人、死者ゼロは29日連続ミャンマー社会統計保健医療社会一般新規感染者15人、死者ゼロ20日連続ミャンマー社会保健医療社会一般