＜予算案＞国防費500億＄、豪ドル安でコスト増

オーストラリア＜予算案＞国防費500億＄、豪ドル安でコスト増経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアマクロ経済財政政策・法律・規制軍事関連トピックス・特集・連載ロシアのウクライナ侵攻ロシアのウクライナ侵攻１～９月の肥料輸出額、過去最高ベトナム製造貿易その他製造NEW＜予算案＞国防費500億＄、豪ドル安でコスト増オーストラリア経済マクロ経済政策・法律・規制軍事財政NEW＜予算案＞電力・ガス価の引下げ、実現困難かオーストラリア公益統計電力・ガス・水道政策・法律・規制財政NEW＜予算案＞資源価格上昇で歳入1420億＄増オーストラリア経済マクロ経済石油・石炭・ガス鉱業財政NEWドローンが戦場席巻、低コスト・市販機も活用欧州ＩＴ電子・コンピューター軍事ケンタッキー、ロシア撤退ロシアサービス食品・飲料外食・飲食関連記事ロシアへの兵器発注、10億ドル超ベトナム政治政治一般軍事外交国防部、今年の研究開発費は前年比211％増台湾政治設備投資政治一般軍事財政豪国防予算、20年までに330億ドル不足オーストラリア経済マクロ経済軍事財政豪とカナダ、国防システムの共同開発検討へオーストラリア政治政治一般軍事連邦政府、軍事力拡大計画を近く発表オーストラリア政治社会一般環境政治一般軍事財政