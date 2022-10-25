９月の輸出額9.1％減、５カ月連続マイナス

香港９月の輸出額9.1％減、５カ月連続マイナス経済国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計貿易貿易統計四川省のＧＤＰ、１～９月は1.5％成長中国-四川経済マクロ経済貿易統計設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント小売り外食・飲食北京市のＧＤＰ、１～９月は0.8％成長中国-北京経済マクロ経済貿易統計自動車医薬品その他製造インフラ設備投資卸売りその他サービス不動産小売り外食・飲食【香港・マカオ経済統計】９月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り９月の輸出額9.1％減、５カ月連続マイナス香港経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（８月）前月に続き５カ国でプラスASEAN経済マクロ経済貿易統計３ＱのＧＤＰは3.9％成長中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービス不動産建設・プラント観光政策・法律・規制小売り外食・飲食関連記事新規の感染者1360人、死者22人（５日）タイ社会保健医療医薬品社会一般６月の輸出額6.4％減、２カ月連続マイナス香港経済マクロ経済貿易統計７月の台湾人出境微増、日本行きは伸び確保台湾観光統計観光【アジア自動車データ集】生産台数（239）日本車両マクロ経済自動車福建省の15年ＧＤＰ、成長率は9.0％中国-福建経済マクロ経済貿易統計その他製造農林・水産鉱業設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント雇用・労務小売り