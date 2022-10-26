ファイザー製２価ワクチン、当局が緊急承認

シンガポールファイザー製２価ワクチン、当局が緊急承認医薬国・地域シンガポール業種医薬関連タグシンガポール保健医療医薬品政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般上海が消費券第３弾、200万人に150元中国-上海経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料社会一般政策・法律・規制小売りコロナ国内感染、24日は205人中国-全国社会保健医療社会一般広州市越秀区、各種施設で陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制海外人員の往来を利便化中国-全国経済マクロ経済ＩＴ一般その他製造金融一般設備投資不動産社会一般環境政策・法律・規制財政新たに5221人感染、前日から185人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事２価ワクチンの接種対象、年内に18～49歳もシンガポール医薬保健医療医薬品社会一般ワクチン接種対象拡大、生後６カ月～４歳もシンガポール社会保健医療社会一般オミクロン対応ワクチン、当局が緊急承認シンガポール医薬保健医療医薬品ワクチン３回目接種、50～59歳も対象にシンガポール社会保健医療社会一般シノバック製ワクチン、４～６週間で新在庫シンガポール社会保健医療医薬品社会一般