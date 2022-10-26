新たに5221人感染、前日から185人減

香港新たに5221人感染、前日から185人減安全情報社会国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般上海が消費券第３弾、200万人に150元中国-上海経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料社会一般政策・法律・規制小売りコロナ国内感染、24日は205人中国-全国社会保健医療社会一般広州市越秀区、各種施設で陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制海外人員の往来を利便化中国-全国経済マクロ経済ＩＴ一般その他製造金融一般設備投資不動産社会一般環境政策・法律・規制財政新たに5221人感染、前日から185人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事新たに5406人感染、前日から129人減香港社会統計保健医療社会一般新たに9495人感染、前日から647人増香港社会統計保健医療社会一般新たに6654人感染、前日から37人増香港社会統計保健医療社会一般新規感染６千人超え、前日から297人増香港社会統計保健医療社会一般３カ月ぶり３千人超え、新たに3028人感染香港社会統計保健医療社会一般