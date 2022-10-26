高端、訪日台湾人にＰＣＲ検査無償提供

台湾高端、訪日台湾人にＰＣＲ検査無償提供PICK UP医薬国・地域台湾業種医薬関連タグ台湾保健医療医薬品観光政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般上海が消費券第３弾、200万人に150元中国-上海経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料社会一般政策・法律・規制小売りコロナ国内感染、24日は205人中国-全国社会保健医療社会一般広州市越秀区、各種施設で陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制海外人員の往来を利便化中国-全国経済マクロ経済ＩＴ一般その他製造金融一般設備投資不動産社会一般環境政策・法律・規制財政新たに5221人感染、前日から185人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事高端製接種者に輸入ワクチン提供、出境需要で台湾社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制ワクチン３回目、２回目から満12週後に短縮台湾社会保健医療医薬品社会一般ワクチン第10ターム、ビオンテック製を追加台湾医薬保健医療医薬品社会一般高端製ワクチン、16日に接種予約開始台湾社会保健医療医薬品社会一般ワクチン接種率、10月末に60％へ＝指揮中心台湾社会保健医療医薬品社会一般