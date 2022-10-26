入国制限ほぼ撤廃、健康登録も到着時可能に

フィリピン入国制限ほぼ撤廃、健康登録も到着時可能に社会国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン保健医療マクロ経済政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般上海が消費券第３弾、200万人に150元中国-上海経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料社会一般政策・法律・規制小売りコロナ国内感染、24日は205人中国-全国社会保健医療社会一般広州市越秀区、各種施設で陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制海外人員の往来を利便化中国-全国経済マクロ経済ＩＴ一般その他製造金融一般設備投資不動産社会一般環境政策・法律・規制財政新たに5221人感染、前日から185人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事日本からの中国渡航、抗原検査が不要に中国-全国社会保健医療社会一般日本からの短期渡航も解禁、31日深夜からシンガポール社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制接種完了の感染経験者、入国後の隔離免除マレーシア経済マクロ経済保健医療政策・法律・規制11月から海外渡航可能に、各国の規制に注意オーストラリア観光空運観光社会一般政策・法律・規制豪入国時申請書類、ワクチン接種履歴など追加オーストラリア社会保健医療社会一般政策・法律・規制