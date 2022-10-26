マンウェイン検問所の再開、中国と協議

ミャンマーマンウェイン検問所の再開、中国と協議経済国・地域ミャンマー業種経済関連タグ中国ミャンマーマクロ経済貿易関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの新型コロナ情報アジアの入国規制緩和の動き海外人員の往来を利便化中国-全国経済マクロ経済ＩＴ一般その他製造金融一般設備投資不動産社会一般環境政策・法律・規制財政「逆隔離」施設の求人始まる香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制マンウェイン検問所の再開、中国と協議ミャンマー経済マクロ経済貿易コロナ入国制限ほぼ撤廃へフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制新健康登録システム、11月１日に正式運用フィリピン社会ＩＴ一般保健医療観光社会一般政策・法律・規制航空各社、日本路線を増便マレーシア運輸空運観光アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般上海が消費券第３弾、200万人に150元中国-上海経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料社会一般政策・法律・規制小売りコロナ国内感染、24日は205人中国-全国社会保健医療社会一般広州市越秀区、各種施設で陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制海外人員の往来を利便化中国-全国経済マクロ経済ＩＴ一般その他製造金融一般設備投資不動産社会一般環境政策・法律・規制財政新たに5221人感染、前日から185人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事国境貿易、中国向け依然低迷ミャンマー経済マクロ経済ムセ国境通過のトラック、以前の１割どまりミャンマー経済マクロ経済貿易食品・飲料陸運中国国境からの輸出98％減ミャンマー経済貿易統計保健医療医薬品農林・水産ムセの対中国境貿易、６月は前年比半減ミャンマー経済マクロ経済貿易対中コメ輸出、ムセからルウェジェに移行ミャンマー経済マクロ経済貿易食品・飲料農林・水産