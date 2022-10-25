１～９月の空港利用者、8.8倍の3524万人

マレーシア１～９月の空港利用者、8.8倍の3524万人運輸国・地域マレーシア業種運輸関連タグマレーシア空運観光統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般上海が消費券第３弾、200万人に150元中国-上海経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料社会一般政策・法律・規制小売りコロナ国内感染、24日は205人中国-全国社会保健医療社会一般広州市越秀区、各種施設で陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制海外人員の往来を利便化中国-全国経済マクロ経済ＩＴ一般その他製造金融一般設備投資不動産社会一般環境政策・法律・規制財政新たに5221人感染、前日から185人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事１月の空港利用者数、前年同月比6.6％増マレーシア運輸統計保健医療空運社会一般19年の空港利用者数、初の１億人突破マレーシア運輸統計空運観光11月の空港利用者数、4.7％増の864万人マレーシア運輸統計空運10月の空港利用者数、10％増の857万人マレーシア運輸統計空運７月の空港利用者数、7.2％増の919万人マレーシア運輸統計空運観光