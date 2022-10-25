２億ドル投じ生産能力３倍に

インド２億ドル投じ生産能力３倍にタイヤ原料のコンチネンタル製造更新国・地域インド業種製造関連タグインド車部品その他製造関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般上海が消費券第３弾、200万人に150元中国-上海経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料社会一般政策・法律・規制小売りコロナ国内感染、24日は205人中国-全国社会保健医療社会一般広州市越秀区、各種施設で陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制海外人員の往来を利便化中国-全国経済マクロ経済ＩＴ一般その他製造金融一般設備投資不動産社会一般環境政策・法律・規制財政新たに5221人感染、前日から185人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事部品現地生産に1200億ルピーインド車両自動車二輪車電機台湾ゴム材メーカー、印西部に工場設置計画インド製造その他製造ゴム・皮革カーボンブラックＰＣＢＬ、生産能力を増強インド製造決算その他製造投審会、鴻海の中国傘下設立など投資９件承認台湾経済マクロ経済統計設備投資中橡、カーボンブラック生産力34％増へ台湾化学マクロ経済統計決算化学一般その他製造ゴム・皮革設備投資建設・プラント