バンコクの私立病院、外国人患者が増加

タイバンコクの私立病院、外国人患者が増加医薬国・地域タイ業種医薬関連タグタイベトナムカンボジアラオスマレーシアオーストラリア中東保健医療関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般上海が消費券第３弾、200万人に150元中国-上海経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料社会一般政策・法律・規制小売りコロナ国内感染、24日は205人中国-全国社会保健医療社会一般広州市越秀区、各種施設で陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制海外人員の往来を利便化中国-全国経済マクロ経済ＩＴ一般その他製造金融一般設備投資不動産社会一般環境政策・法律・規制財政新たに5221人感染、前日から185人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事病院トンブリ、24億円投じ高齢者住宅開発へタイ建設不動産建設・プラントタイのバムルンラード病院、ミャンマーに診断所ミャンマー医薬保健医療医薬品設備投資建設・プラントバムルンラード病院、ミャンマーに疾患診断所タイ医薬保健医療医薬品設備投資建設・プラントミャンマー・中国人の患者増加、私立病院大手タイ医薬保健医療観光ミャンマー・中国人の患者増加、泰私立病院大手ミャンマー医薬保健医療観光