上海が消費券第３弾、200万人に150元

中国-上海上海が消費券第３弾、200万人に150元PICK UP経済国・地域中国-上海業種経済関連タグ中国食品・飲料ＩＴ一般電子・コンピューター小売りマクロ経済政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般上海が消費券第３弾、200万人に150元中国-上海経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料社会一般政策・法律・規制小売りコロナ国内感染、24日は205人中国-全国社会保健医療社会一般広州市越秀区、各種施設で陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制海外人員の往来を利便化中国-全国経済マクロ経済ＩＴ一般その他製造金融一般設備投資不動産社会一般環境政策・法律・規制財政新たに5221人感染、前日から185人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事上海の消費券第２弾は200元、申込受付開始中国-上海経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料政策・法律・規制小売り外食・飲食上海の電子消費券、第１弾は当選率44％中国-上海経済マクロ経済食品・飲料観光イベント政策・法律・規制小売り外食・飲食上海市、景気回復へ消費券10億元配布中国-上海経済マクロ経済ＩＴ一般保健医療観光政策・法律・規制小売り外食・飲食深センの地下鉄駅、八達通のチャージ可能に香港金融金融一般その他サービス陸運銀聯決済、17年は28.8％増の93.9兆元中国-全国金融統計ＩＴ一般金融一般