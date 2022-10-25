連続利上げ、高成長持続に影

ベトナム連続利上げ、高成長持続に影ドル高是正、投資は下振れも金融国・地域ベトナム業種金融関連タグベトナム金融一般マクロ経済政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジア通貨安の危機アジア通貨安の危機連続利上げ、高成長持続に影ベトナム金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制外貨両替業者の管理強化を要請、国家銀ベトナム金融金融一般政策・法律・規制介入警戒で小動き、円相場148円台後半日本経済マクロ経済政策金利１％引き上げ、２カ月連続ベトナム金融金融一般先週は126兆ドン吸収、ドン安抑制で＝中銀ベトナム金融金融一般年末に増える送金、ペソ高は非現実的フィリピン金融マクロ経済金融一般関連記事政策金利１％引き上げ、２カ月連続ベトナム金融金融一般政策金利１％引き上げ、国家銀が11年ぶりベトナム金融金融一般政策金利を2％引き上げ、2カ月連続ベトナム金融マクロ経済貿易インフラ金融一般設備投資卸売り不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り最大5.5％の大幅利上げ、きょう実施ベトナム金融マクロ経済インフラ金融一般設備投資卸売り不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り0.5～1.5％利上げ、2月1日実施ベトナム金融マクロ経済ＩＴ一般通信宝石・宝飾品金融一般設備投資証券卸売り不動産政策・法律・規制小売り