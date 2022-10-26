新型コロナ新規感染ゼロ、24日まで4日連続

カンボジア新型コロナ新規感染ゼロ、24日まで4日連続医薬国・地域カンボジア業種医薬関連タグカンボジア保健医療統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般上海が消費券第３弾、200万人に150元中国-上海経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料社会一般政策・法律・規制小売りコロナ国内感染、24日は205人中国-全国社会保健医療社会一般広州市越秀区、各種施設で陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制海外人員の往来を利便化中国-全国経済マクロ経済ＩＴ一般その他製造金融一般設備投資不動産社会一般環境政策・法律・規制財政新たに5221人感染、前日から185人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事新型コロナの新規感染者、11日は１人カンボジア医薬保健医療新型コロナの新規感染、５日は２人カンボジア医薬保健医療新型コロナの新規感染者、４日は４人カンボジア医薬保健医療新型コロナの新規感染者、３日は８人カンボジア医薬統計保健医療新型コロナの新規感染者、２日は４人カンボジア医薬保健医療