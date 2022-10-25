新規感染1737人、６日ぶり２千人下回る

マレーシア新規感染1737人、６日ぶり２千人下回る安全情報社会国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般上海が消費券第３弾、200万人に150元中国-上海経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料社会一般政策・法律・規制小売りコロナ国内感染、24日は205人中国-全国社会保健医療社会一般広州市越秀区、各種施設で陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制海外人員の往来を利便化中国-全国経済マクロ経済ＩＴ一般その他製造金融一般設備投資不動産社会一般環境政策・法律・規制財政新たに5221人感染、前日から185人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事新規感染1667人、５日連続で２千人未満マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染1307人、４日連続で２千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染2191人、２日連続で２千人台マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染2783人、７日ぶり２千人台に減マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染2.7万人、累計387.2万人マレーシア社会統計保健医療社会一般