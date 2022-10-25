24日の感染者139人、新たに死者１人

ミャンマー24日の感染者139人、新たに死者１人安全情報社会国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般上海が消費券第３弾、200万人に150元中国-上海経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料社会一般政策・法律・規制小売りコロナ国内感染、24日は205人中国-全国社会保健医療社会一般広州市越秀区、各種施設で陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制海外人員の往来を利便化中国-全国経済マクロ経済ＩＴ一般その他製造金融一般設備投資不動産社会一般環境政策・法律・規制財政新たに5221人感染、前日から185人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事20日の感染者は273人、死者は確認されずミャンマー社会統計保健医療社会一般コロナ新規感染250人、陽性率は1.6％にミャンマー社会保健医療社会一般コロナ新規感染、347人に減少ミャンマー社会保健医療社会一般新規感染、２日連続で400人下回るミャンマー社会保健医療社会一般24日の新規感染629人、死者は８人ミャンマー社会保健医療社会一般