〔オセアニアン事件簿〕窃盗犯罪や不法侵入、コロナ後のＮＺで増加

ニュージーランド〔オセアニアン事件簿〕窃盗犯罪や不法侵入、コロナ後のＮＺで増加社会国・地域ニュージーランド業種社会関連タグニュージーランド社会一般事件関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般上海が消費券第３弾、200万人に150元中国-上海経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料社会一般政策・法律・規制小売りコロナ国内感染、24日は205人中国-全国社会保健医療社会一般広州市越秀区、各種施設で陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制海外人員の往来を利便化中国-全国経済マクロ経済ＩＴ一般その他製造金融一般設備投資不動産社会一般環境政策・法律・規制財政新たに5221人感染、前日から185人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事メルボのトラムストは労組と合意、鉄道は交渉中オーストラリア経済倉庫陸運雇用・労務性犯罪の起訴件数272件、11年から66％増シンガポール社会統計社会一般事件政策・法律・規制救急車要請、昨年は４％増の15.6万件シンガポール医薬統計保健医療倉庫社会一般〔オセアニアン事件簿〕クライストチャーチ大地震、王立委が調査報告ニュージーランド社会社会一般テイクオフ台湾文化・宗教