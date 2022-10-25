新たに5406人感染、前日から129人減

香港新たに5406人感染、前日から129人減安全情報社会国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般３ＱのＧＤＰは3.9％成長、２Ｑから改善中国-全国経済マクロ経済統計不動産建設・プラント政策・法律・規制輸入博、入場に24時間以内の陰性証明必須中国-上海経済マクロ経済貿易保健医療社会一般イベント３ＱのＧＤＰは3.9％成長中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービス不動産建設・プラント観光政策・法律・規制小売り外食・飲食コロナ国内感染、23日は173人中国-全国社会保健医療社会一般経済よりゼロコロナ、米との覇権争い「黄信号」中国-全国経済マクロ経済自動車電子・コンピューター観光関連記事新たに5433人感染、前日から309人増香港社会統計保健医療社会一般新たに5124人感染、前日から170人増香港社会統計保健医療社会一般新たに5622人感染、前日から834人増香港社会統計保健医療社会一般新たに4788人感染、前日から132人増香港社会統計保健医療社会一般新たに4874人感染、前日から16人減香港社会統計保健医療社会一般