自営業者へのコロナ支援金、60兆ウォン超

韓国自営業者へのコロナ支援金、60兆ウォン超PICK UP経済国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般上海が消費券第３弾、200万人に150元中国-上海経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料社会一般政策・法律・規制小売りコロナ国内感染、24日は205人中国-全国社会保健医療社会一般広州市越秀区、各種施設で陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制海外人員の往来を利便化中国-全国経済マクロ経済ＩＴ一般その他製造金融一般設備投資不動産社会一般環境政策・法律・規制財政新たに5221人感染、前日から185人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事ソウル市の自営業支援金、対象業種を拡大韓国経済社会一般政策・法律・規制中小向け３次支援金、１月に最大28万円韓国経済マクロ経済政策・法律・規制１～９月の起業純増数、前年同期下回るシンガポール経済統計第２金融からの貸出が急増、飲食・宿泊業韓国金融食品・飲料金融一般観光経営厳しい自営業者、負債額が過去最高に韓国経済マクロ経済統計食品・飲料金融一般卸売りその他サービス観光社会一般小売り