輸入博、入場に24時間以内の陰性証明必須

中国-上海輸入博、入場に24時間以内の陰性証明必須経済国・地域中国-上海業種経済関連タグ中国保健医療マクロ経済貿易イベント社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般３ＱのＧＤＰは3.9％成長、２Ｑから改善中国-全国経済マクロ経済統計不動産建設・プラント政策・法律・規制輸入博、入場に24時間以内の陰性証明必須中国-上海経済マクロ経済貿易保健医療社会一般イベント３ＱのＧＤＰは3.9％成長中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービス不動産建設・プラント観光政策・法律・規制小売り外食・飲食コロナ国内感染、23日は173人中国-全国社会保健医療社会一般経済よりゼロコロナ、米との覇権争い「黄信号」中国-全国経済マクロ経済自動車電子・コンピューター観光関連記事上海市、訪問者に対する隔離措置を緩和中国-上海社会保健医療社会一般西安市外への移動、48時間内の陰性証明不要中国-陝西社会保健医療社会一般政策・法律・規制接種完了の比人、入国で隔離免除フィリピン経済保健医療政策・法律・規制輸入博、ワクチン接種で入場可能中国-上海経済マクロ経済貿易保健医療イベント政策・法律・規制輸入博、参加者はＰＣＲ検査必須中国-上海経済マクロ経済保健医療イベント政策・法律・規制