オリザ油化、ＨＣＭに駐在員事務所設置

ベトナムオリザ油化、ＨＣＭに駐在員事務所設置日系企業進出食品国・地域ベトナム業種食品関連タグベトナム日本食品・飲料関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向商船三井ロジ、サラワク州クチンに営業所マレーシア運輸貿易倉庫陸運海運空運オリザ油化、ＨＣＭに駐在員事務所設置ベトナム食品食品・飲料コメダ珈琲店が香港で開業香港サービス食品・飲料小売り外食・飲食「オークラ」がフーコックに、27年開業ベトナム観光不動産観光三越伊勢丹、比１号店を来月18日開業と発表フィリピン商業マクロ経済食品・飲料その他サービス娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食アステラス製薬、ホーチミン市に法人設立ベトナム医薬医薬品関連記事豪製ロゴ使用認可の遅れ、サプリ業界が懸念オーストラリア医薬貿易保健医療医薬品政策・法律・規制タイ輸出入銀、ビエンチャンに駐在員事務所タイ金融金融一般外交機械商社の東京産業、ＨＣＭ市に駐在事務所ベトナム製造その他製造卸売り小売りマツモト交商、ＨＣＭ市に駐在員事務所ベトナム商業貿易保健医療その他製造卸売りその他サービス小売りライチ成分のサプリメント、老化防止にタイ製造食品・飲料保健医療医薬品その他製造農林・水産設備投資