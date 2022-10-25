見本市支援を延長、来年７月には新スキーム

香港見本市支援を延長、来年７月には新スキーム経済国・地域香港業種経済関連タグ香港その他サービスマクロ経済政策・法律・規制イベント関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般３ＱのＧＤＰは3.9％成長、２Ｑから改善中国-全国経済マクロ経済統計不動産建設・プラント政策・法律・規制輸入博、入場に24時間以内の陰性証明必須中国-上海経済マクロ経済貿易保健医療社会一般イベント３ＱのＧＤＰは3.9％成長中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービス不動産建設・プラント観光政策・法律・規制小売り外食・飲食コロナ国内感染、23日は173人中国-全国社会保健医療社会一般経済よりゼロコロナ、米との覇権争い「黄信号」中国-全国経済マクロ経済自動車電子・コンピューター観光関連記事展示業界向け特別支援、22年末まで延長香港経済イベント政策・法律・規制財政展示会への費用補助、来年６月末まで延長香港経済マクロ経済イベント政策・法律・規制財政展示会・会議費用助成、21年末まで継続香港サービスマクロ経済その他サービスイベント財政会議・見本市の会場使用料、政府が全額負担香港経済イベント政策・法律・規制財政政府、展示会・会議の費用に補助金支給へ香港経済マクロ経済イベント政策・法律・規制