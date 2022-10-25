空港利用客が２カ月連続減、コロナ前の８割

ベトナム空港利用客が２カ月連続減、コロナ前の８割運輸国・地域ベトナム業種運輸関連タグベトナム空運統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般３ＱのＧＤＰは3.9％成長、２Ｑから改善中国-全国経済マクロ経済統計不動産建設・プラント政策・法律・規制輸入博、入場に24時間以内の陰性証明必須中国-上海経済マクロ経済貿易保健医療社会一般イベント３ＱのＧＤＰは3.9％成長中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービス不動産建設・プラント観光政策・法律・規制小売り外食・飲食コロナ国内感染、23日は173人中国-全国社会保健医療社会一般経済よりゼロコロナ、米との覇権争い「黄信号」中国-全国経済マクロ経済自動車電子・コンピューター観光関連記事国内航空各社、９月乗客は前月比14％減ベトナム運輸空運航空５社定時運航率、年末年始は95％ベトナム運輸空運ノイバイ空港、30年に取扱能力6300万人へベトナム運輸建設・プラント空運タインホアの空港、30年に搭乗５百万人へベトナム運輸空運国内の空港利用者、１～６月は14％増ベトナム運輸倉庫空運