週央の出張が増加、月金在宅勤務の影響で

オーストラリア週央の出張が増加、月金在宅勤務の影響で観光国・地域オーストラリア業種観光関連タグオーストラリア空運観光関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般３ＱのＧＤＰは3.9％成長、２Ｑから改善中国-全国経済マクロ経済統計不動産建設・プラント政策・法律・規制輸入博、入場に24時間以内の陰性証明必須中国-上海経済マクロ経済貿易保健医療社会一般イベント３ＱのＧＤＰは3.9％成長中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービス不動産建設・プラント観光政策・法律・規制小売り外食・飲食コロナ国内感染、23日は173人中国-全国社会保健医療社会一般経済よりゼロコロナ、米との覇権争い「黄信号」中国-全国経済マクロ経済自動車電子・コンピューター観光関連記事カンタス、メルボルン発着便を７月中減便オーストラリア運輸金融一般空運小売り豪航空２社、ポイント利用「ちょっと待った」オーストラリア運輸その他サービス空運小売り豪２大航空、未使用マイルの負債額30億ドルオーストラリア運輸空運豪航空２社がトップ10入り、付帯収入ランクオーストラリア運輸統計空運カンタス、21年末までに一般ごみ75％を削減オーストラリア運輸決算空運環境