年末の航空券値上がり、コロナ前比７割増も

ベトナム年末の航空券値上がり、コロナ前比７割増も運輸国・地域ベトナム業種運輸関連タグベトナム空運関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般３ＱのＧＤＰは3.9％成長、２Ｑから改善中国-全国経済マクロ経済統計不動産建設・プラント政策・法律・規制輸入博、入場に24時間以内の陰性証明必須中国-上海経済マクロ経済貿易保健医療社会一般イベント３ＱのＧＤＰは3.9％成長中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービス不動産建設・プラント観光政策・法律・規制小売り外食・飲食コロナ国内感染、23日は173人中国-全国社会保健医療社会一般経済よりゼロコロナ、米との覇権争い「黄信号」中国-全国経済マクロ経済自動車電子・コンピューター観光関連記事年末年始の入国者数75％増、１万人超えフィリピン運輸空運年末年始の航空券、販売制限を検討＝ＡＰ２インドネシア運輸保健医療空運社会一般年末年始の入国者数、日本からは29％増シンガポール観光統計空運観光娯楽クリスマス・年末年始も航空運賃値上げインドネシア空運フィリピン航空、クリスマスに向けて増便フィリピン空運