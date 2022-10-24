コロナ国内感染、23日は173人

中国-全国コロナ国内感染、23日は173人安全情報社会国・地域中国-全国業種社会関連タグ中国保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般３ＱのＧＤＰは3.9％成長、２Ｑから改善中国-全国経済マクロ経済統計不動産建設・プラント政策・法律・規制輸入博、入場に24時間以内の陰性証明必須中国-上海経済マクロ経済貿易保健医療社会一般イベント３ＱのＧＤＰは3.9％成長中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービス不動産建設・プラント観光政策・法律・規制小売り外食・飲食コロナ国内感染、23日は173人中国-全国社会保健医療社会一般経済よりゼロコロナ、米との覇権争い「黄信号」中国-全国経済マクロ経済自動車電子・コンピューター観光関連記事コロナ国内感染、週末３日は472人中国-全国社会保健医療社会一般コロナ国内感染、19日は164人中国-全国社会保健医療社会一般コロナ国内感染、18日は204人中国-全国社会保健医療社会一般コロナ国内感染、16日は182人中国-全国社会保健医療社会一般コロナ国内感染、９日は373人中国-全国社会保健医療社会一般