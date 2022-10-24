「平常化」世界にアピール

香港「平常化」世界にアピール11月の国際イベント、規制を緩和経済国・地域香港業種経済関連タグ香港保健医療金融一般政策・法律・規制イベント社会一般スポーツ関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般３ＱのＧＤＰは3.9％成長、２Ｑから改善中国-全国経済マクロ経済統計不動産建設・プラント政策・法律・規制輸入博、入場に24時間以内の陰性証明必須中国-上海経済マクロ経済貿易保健医療社会一般イベント３ＱのＧＤＰは3.9％成長中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービス不動産建設・プラント観光政策・法律・規制小売り外食・飲食コロナ国内感染、23日は173人中国-全国社会保健医療社会一般経済よりゼロコロナ、米との覇権争い「黄信号」中国-全国経済マクロ経済自動車電子・コンピューター観光関連記事香港セブンズ、チケットの売れ行き不調香港社会保健医療社会一般スポーツイベント政策・法律・規制香港セブンズ、きょうチケット販売開始香港社会社会一般スポーツイベント香港セブンズ、16チームが参加見通し香港観光観光スポーツイベント香港セブンズ、海外からの観客は隔離か香港観光保健医療観光スポーツイベント政策・法律・規制香港スタジアム改修へ、座席数８割減香港社会インフラ建設・プラント社会一般スポーツイベント政策・法律・規制