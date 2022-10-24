23日の感染者158人、新たに死者１人

ミャンマー23日の感染者158人、新たに死者１人安全情報社会国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般３ＱのＧＤＰは3.9％成長、２Ｑから改善中国-全国経済マクロ経済統計不動産建設・プラント政策・法律・規制輸入博、入場に24時間以内の陰性証明必須中国-上海経済マクロ経済貿易保健医療社会一般イベント３ＱのＧＤＰは3.9％成長中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービス不動産建設・プラント観光政策・法律・規制小売り外食・飲食コロナ国内感染、23日は173人中国-全国社会保健医療社会一般経済よりゼロコロナ、米との覇権争い「黄信号」中国-全国経済マクロ経済自動車電子・コンピューター観光関連記事24日の感染者11人、109日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般16日の感染者11人、100日間以上死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般６日の感染者５人、61日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般15日の感染者４人、39日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般新規感染者135人、陽性率は1.0％にミャンマー社会保健医療社会一般