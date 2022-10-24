新規感染4454人、５日連続で減少（23日）

シンガポール新規感染4454人、５日連続で減少（23日）安全情報社会国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般３ＱのＧＤＰは3.9％成長、２Ｑから改善中国-全国経済マクロ経済統計不動産建設・プラント政策・法律・規制輸入博、入場に24時間以内の陰性証明必須中国-上海経済マクロ経済貿易保健医療社会一般イベント３ＱのＧＤＰは3.9％成長中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービス不動産建設・プラント観光政策・法律・規制小売り外食・飲食コロナ国内感染、23日は173人中国-全国社会保健医療社会一般経済よりゼロコロナ、米との覇権争い「黄信号」中国-全国経済マクロ経済自動車電子・コンピューター観光関連記事新規感染6339人、４日連続で減少（22日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染7247人、前週同曜日比２割減（21日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染8176人、前週同曜日比14％減（20日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染2690人、前週同日から減少（28日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染2646人、前週同日から減少（27日）シンガポール社会保健医療社会一般